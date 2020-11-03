رفع مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا إلى الخطير

رفعت السلطات البريطانية مستوى التهديد الإرهابي في المملكة المتحدة، الثلاثاء، إلى الدرجة الخطيرة.

وبحسب ما أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية، فقد قرر المركز المشترك لتحليل الإرهاب بالحكومة البريطانية رفع مستوى التهديد إلى "الخطير" على خلفية الهجوم الذي ضرب مساء أمس الاثنين العاصمة النمساوية فيينا والعمليات التي شهدتها مؤخرا فرنسا.

ويعتبر مستوى التهديد "الخطير" ثاني أعلى مستوى لدرجة التهديد الإرهابي في بريطانيا ما يعني أن احتمال وقوع هجمات إرهابية يقدر حاليا كـ"مرجح جدا".

وتم خفض مستوى التهديد الإرهابي من الدرجة "الخطيرة" إلى "الملموسة" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 على خلفية مقتل زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي.

وأعلنت السلطات النمساوية، مساء الاثنين، أن فيينا تعرضت لهجوم إرهابي شمل 6 مواقع مختلفة في الوسط تقع كلها قرب أكبر كنيس في المدينة.