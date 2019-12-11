رفع "موقع الثورة المقدس" في كوريا الشمالية إلى مصاف مدينة

رفعت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، بلدة سامزييون "موقع الثورة المقدس" الحدودية بالقرب من مسقط رأس كيم جونغ-إيل، والد الزعيم الحالي كيم جونغ-أون إلى وضع مدينة

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن قرار اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى، الهيئة التشريعية لكوريا الشمالية، صدر اليوم بتغيير تسمية "بلدة سامزييون" إلى "مدينة سامزييون".

وجاء القرار بعد أسبوع تقريبا من قيام الزعيم كيم، بزيارة سامزييون للاحتفال بإتمام مشروع إعادة التطوير الحضري هناك لتحويل المنطقة إلى "مدينة مثالية للناس".

يذكر أن سامزييون تقع على سفح جبل بايكدو، القمة الأعلى في شبه الجزيرة الكورية والمعروف بأنه مسقط رأس والد كيم الراحل والزعيم السابق كيم جونغ-إيل. ويعتبر الجبل أيضا مكانا مقدسا حيث خاض جده الراحل ومؤسس الدولة كيم إيل-سونغ معركة حامية الوطيس ضد ليابان خلال الحكم الاستعماري (1910 – 1945).

وزار كيم المنطقة تسع مرات منذ تنصيبه. وعادة ما تسبق رحلاته إلى هناك قرارات سياسية هامة.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن كيم ركب الحصان وزار "مواقع المعارك الثورية" في الجبل، مما أثار تكهنات بأن تغييرا رئيسيا في السياسة قد يكون وشيكا قبل موعد نهاية العام الذي حددته بيونغ يانغ كموعد نهائي لمحادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

ويعد تطوير سامزييون أحد مشاريع كيم الرئيسية منذ توليه منصبه في أواخر عام 2011 بعد وفاة والده المفاجئة.

وحثت كوريا الشمالية على تكثيف الجهود لتحويل سامزييون إلى المنطقة "الأكثر رخاء" في البلاد، واصفة إياها بأنها معركة ضد القوات المعادية المصممة على فرض عقوبات.