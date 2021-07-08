رقص وعري.. فيديوهات موكا حجازي تثير الشارع المصري

تثير فتاة تدعى موكا حجازي، حالة من الجدل في الشارع المصري على غرار بطلات التيك توك "حنين حسام ومنة عبد العزيز" اللتين تعرضتا للإيقاف والمحاكمة خلال الفترة الماضية، بسبب الفيديوهات الجريئة.

موكا حجازي التي ظهرت مؤخرا بفيديوهات على حسابها ب"تيك توك" وتقدم خلالها وصلات من الرقص، و ترتدي فيها ملابس شبه عارية، وصل عدد مشاهديها لأكثر من مليون و 500 ألف مشاهد.

وتقوم أجهزة الأمن المصرية بفحص محتوى الفيديوهات التي تعرضها "حجازي"، خاصة بعد أن نشرت فيديو علي انستجرام تصرح فيه " انا محدش يقدر يعملي حاجه "، ولبيان مإذا كانت تلك الفيديوهات تعرض محتوى غير أخلاقي يثير الغرائز أو يشجع على الرذيلة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها لاحقا.

بلاغ للنائب العام

وتقدم المحامي المصري أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام ضد فتاة تيك توك موكا حجازي، لنشرها فيديوهات مباشرة تظهر فيها شبه عارية.

وقال فرحات، فى بلاغه: "انتشر فى الآونة الأخيرة فتاة تدعى (موكا حجازي) على نفس خطى الفتيات التى سبقتها مثل حنين حسام ومودة الأدهم وريناد عماد وهدير الهادي ومنار سامي وسما المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تيك توك) و(يوتيوب)، بل هى أشد منهن؛ لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها، فجميعا نعلم أن الغرض من إعلان العقوبات هو تحقيق الردع العام للحد من وقوع مثل هذه الجرائم فى حق المجتمع، والردع الخاص للمتهم القائم بالفعل".

مظاهر جنسية

وتابع: "وتلك الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط، مخالفة بذلك القوانين أيضا، حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة، متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد، وتعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور، حيث تقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها، هذا ونعى سيادتكم بأن القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء، حماية الشعور العام بالحياء، وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التى تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة".

مقاطع تثير الغرائز

ونوه بأنه المشكو فى حقها تعمدت نشر تلك المقاطع لتثير الغرائز وتحرض على الفسق والفجور، بالإضافة إلى عدد من الفيديوهات التى تحوى عددا من الإيحاءات الجنسية؛ ما يؤدى إلى وضع صورة مسيئة للمرأة المصرية وللمجتمع ككل.

وذكر أنه يلتمس من عدلكم بعد الاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة طى البلاغ، سرعة ضبط وإحضار المشكو فى حقها والتحقيق معها فى الواقعة وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة عن الواقعة محل البلاغ.