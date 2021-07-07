رقم قياسي بالاصابات: تونس تئن في ظل الاصابات بكورونا

اعلنت تونس عن اصابة 8 الاف شخص على الاقل بفايروس كورونا فيما سجلت 120 حالة وفاة حسب مصادر رسمية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى نصف مليون شخص ووفاة 15 ألفا

تونس على شفير كارثة

وتؤكد السلطات الصحية إن أجنحة العناية المركزة تقترب من طاقتها الاستيعابية القصوى مضيفة أن الوضع يشبه الكارثة. ولم تتمكن المستشفيات المتنقلة التي أنشأتها السلطات من استيعاب المرضى وبلغت نسبة الإشغال 93%.

وحتى الآن حصل 529 ألف تونسي فقط على جرعتين من اللقاح في البلد البالغ عدد سكانه 11.6 مليون نسمة. فيما اغلقت السلطات الحياة في 5 ولايات منذ نهاية تموز/حزيران الفائت من بينها القيروان التي تسجل معدل انتشار عدوى يفوق 400 حالة على 100 ألف ساكن مع انتشار المتحورة "دلتا" شديدة العدوى

انتقادات حادة للحكومة

ويأتي ذلك وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب بطء وتيرة حملة التطعيم للوقاية من الوباء، وتتجه السلطات لشراء 3.5 مليون جرعة لقاح من شركة جونسون آند جونسون مباشرة لتدارك هذه الأزمة الصحية الحادة.

وأعلنت الحكومة التونسية الثلاثاء أنها ستشتري 3.5 مليون جرعة لقاح من شركة جونسون آند جونسون مباشرة، وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب بطء وتيرة حملة تطعيمات الوقاية من كوفيد-19 في البلاد.