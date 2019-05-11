رقم هاتف ترامب بات لدى القيادة الايرانية

مررت واشنطن عبر مسؤولين سويسريين رقم الهاتف الخاص بالرئيس دونالد ترامب الى طهران الايرانيين لمنح المسؤولين الايرانيين فرصة الاتصال بالرئيس الاميركي ومحاولة اجراء مصالحة في ظل تلبد غيوم الحرب بين الطرفين

ونقلت شبكة CNN الاميركية عن مصدر وصفته بالمطلع أن البيت الأبيض تواصل مع مسؤولين سويسريين، لتمرير رقم هاتف للإيرانيين للاتصال بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب

لكن المصدر المح الى ان الاميركيين لم يطلبو رقم الرئيس الذي تحدث في وقت سابق عن امكانية الحوار ان اتصل الايرانيون به

وقال ترامب : "أود أن أرى من إيران، أود أن أراهم يتصلون بي". وأضاف: "يجب أن يتصلوا. إذا فعلوا ذلك فسنكون منفتحين على الحديث معهم".

وفي ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية مع إيران، لدى الولايات المتحدة اتفاق مع سويسرا لتمثل المصالح الأمريكية في إيران. واستخدام السويسريين للمحادثات الدبلوماسية ليس القناة الوحيدة للدبلوماسية الأمريكية مع إيران.