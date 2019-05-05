رمضان الاثنين بمعظم الدول الاسلامية والثلاثاء في عُمان

أعلن الاردن والسعودية والبحرين والإمارات والكويت وقطر، الأحد، أن الإثنين هو غرة شهر رمضان المبارك، بينما أعلنت سلطنة عمان أنه الثلاثاء.

وقال مفتي عام المملكة الاردنية الهاشمية محمد الخلايلة، أن يوم غد الاثنين هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ، بعد تمكن الدائرة من رؤية هلال الشهر الفضيل في سماء المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المملكة إن المحكمة العليا أعلنت أن الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وأن الإثنين هو الأول من شهر الصيام.

بدورها، قالت لجنة التحري في الإمارات إن الإثنين هو غرة رمضان، بعد ثبوت رؤية هلاله مساء الأحد، حسب وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين، حسب وكالة الأنباء الرسمية، ثبوت رؤية هلال رمضان.

من جانبها، أفاد بيان صادر عن اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال رمضان في سلطنة عمان بعدم ثبوت رؤية الهلال.

وقالت: “عليه يكون يوم غد الإثنين المتمم لشهر شعبان ويكون يوم بعد غد الثلاثاء غرة شهر رمضان لهذا العام”.

والسبت، أعلنت قطر والكويت أن الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وبدء الصيام الإثنين، بعد تعذر رؤية الهلال مساء السبت.

وتتحرى هلال رمضان مساء الأحد كل من مصر والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا.

وأعلنت الحكومة الإندونيسية اليوم الأحد، أن غدا الاثنين الموافق السادس من أيار / مايو 2019 هو أول أيام شهر رمضان المبارك .