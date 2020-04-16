رمطان العمامرة يتخلى عن سعيه لترؤس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا

أعلن وزير الخارجية الجزائري الأسبق رمطان لعمامرة يوم الخميس تخليه رسميا عن التقدم لمنصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، ويأتي ذلك عقب رفض الولايات المتحدة دعم ترشحه.

وينوي العمامرة الاتصال هاتفيا "في الساعات القادمة" بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لإعلامه بسحب ترشحه. وبدأ غوتيرش بالفعل البحث عن شخصية أخرى للمنصب.

وقال العمامرة (67 عاما) في بيان نشرته الصحافة الجزائرية "قام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالمبادرة في 7 آذار/مارس 2020، ليعرض عليّ شخصياً منصب الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وتابع "لقد منحت موافقتي من حيث المبدأ بروح التزام لصالح الشعب الليبي الشقيق وكذلك تجاه المنظمات العالمية والإقليمية المعنية بحل الأزمة الليبية".

لكن، أضاف الدبلوماسي الجزائري أن "المشاورات المعتادة التي يجريها غوتيريش منذ ذلك الحين لا يبدو أنها ستؤدي إلى إجماع مجلس الأمن والجهات الفاعلة الأخرى، وهو أمر أساسي لإنجاز مهمة السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا".

ومنذ 2015 تتنازع الحكم في ليبيا حكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس (غرب) وحكومة موازية يدعمها المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.

وعارضت الولايات المتحدة تسمية وزير الخارجية الجزائري الأسبق (2013-2017) في وقت بدا أن الأمر محسوم لصالحه.

ومن بين التفسيرات لهذا الموقف أن مصر والإمارات العربية المتحدة، وهما داعمتان للمشير حفتر، قد سلطتا ضغوطا على واشنطن، لأنهما تعتبران العمامرة مقربا أكثر من اللازم من حكومة الوفاق الوطني.

وأعلن غسان سلامة الذي شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا منذ حزيران/يونيو 2017، استقالته "لأسباب صحية" في 2 آذار/مارس، في الوقت الذي وصلت فيه العملية السياسية في هذا البلد الجار للجزائر إلى طريق مسدود.