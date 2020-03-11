رمطان لعمامرة مبعوثاً أممياً إلى ليبيا

قالت وسائل إعلام جزائرية إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق، رمطان لعمامرة، عين من طرف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كمبعوث أممي إلى ليبيا خلفاً لغسان سلامة الذي استقال قبل أيام.

وكان لعمامرة شغل منصب وزير الخارجية واصبحت وزارته برأسين بترقية الوزير عبد القادر مساهل من وزير منتدب إلى وزير خارجية إلى جانب لعمامرة، الذي شعر بالإهانة وهدد بالاستقالة، لكن بوتفليقة وشقيقه أبقيا عليه برهة قبل أن يخرجوه من الباب الضيق، ويعينوا مساهل المقرب إليهم «جغرافياً» وزير خارجية بكل الصلاحيات.

ويؤخذ على لعمامرة قبوله تولي منصب نائب رئيس وزراء ووزير خارجية لما كان قارب آل بوتفليقة يغرق في طوفان الحراك الشعبي محاولاً إنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أن يتم التخلي عن خدماته أو لأنه يكون قد طلب الإعفاء ليختفي بعدها عن الأنظار قرابة عام كامل.