رهف القنون تعود بصورة عارية

عادت الشابة السعودية اللاجئة في كندا، رهف القنون، الى مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جريئة، بعد غيابها عن التغريد لفترة.

ونشرت رهف، البالغة من العمر 19 عاما، صورتين لها، واحدة ترتدي فيها النقاب، والثانية بملابس البحر على الشاطئ، مع وشم على ذراعها، وعلقت: "أكبر تغيير في حياتي.. من إجباري على ارتداء النقاب والتحكم فيَّ من قبل الرجال، إلى كوني امرأة حرة".

The biggest change in my life.. from being forced to wear black sheets and being controlled by men to being a free woman. https://t.co/HHhlPCGc9e pic.twitter.com/oGAh9AgK6Q — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) January 26, 2020

وغابت القنون التي غيرت اسمها متخلية عن لقبها العائلي لاشهر طويلة عن وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان كانت تنشر صورا على تطبيق "سناب شات" لممارسات قد يراها البعض عادية، لكن يراها البعض الآخر خارجة عن المألوف، خاصة أن رهف قادمة من دولة إسلامية محافظة.