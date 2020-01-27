  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. رهف القنون تعود بصورة عارية

رهف القنون تعود بصورة عارية

منشور 27 كانون الثّاني / يناير 2020 - 07:30
رهف القنون
رهف القنون

عادت الشابة السعودية اللاجئة في كندا، رهف القنون، الى مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جريئة، بعد غيابها عن التغريد لفترة.

ونشرت رهف، البالغة من العمر 19 عاما، صورتين لها، واحدة ترتدي فيها النقاب، والثانية بملابس البحر على الشاطئ، مع وشم على ذراعها، وعلقت: "أكبر تغيير في حياتي.. من إجباري على ارتداء النقاب والتحكم فيَّ من قبل الرجال، إلى كوني امرأة حرة".

وغابت القنون التي غيرت اسمها متخلية عن لقبها العائلي لاشهر طويلة عن وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان كانت تنشر صورا على تطبيق "سناب شات" لممارسات قد يراها البعض عادية، لكن يراها البعض الآخر خارجة عن المألوف، خاصة أن رهف قادمة من دولة إسلامية محافظة.


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...