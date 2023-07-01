روبوت يقود فرقة موسيقية في كوريا الجنوبية (فيديو)

في كوريا الجنوبية، تمكن الروبوت "إيفر 6"، في كوريا الجنوبية، لأول مرة من قيادة فرقة موسيقية مكونة من 60 موسيقي بنجاح، ما أثار إعجاب الحضور الذين حضروا الحفل.

يصل طول الروبوت إلى متر وثمانية وثمانين سنتيمتراً، وتولى مهمة قيادة موسيقيي الأوركسترا الوطنية الكورية بشكل منفرد.

ولم يكتفِ الروبوت بذلك، بل انحنى تحيةً للجمهور المتفرج وسط هتافات تشجيعية من الحضور البالغ عددهم نحو ألف متفرج.

تم تطوير الروبوت بواسطة المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية، وقد تم برمجته لتكرار حركات قائد أوركسترا حقيقي باستخدام تقنية التقاط الحركة.

يستخدم الروبوت أجهزة استشعار تسجل وتحلل وقفات البشر واستداراتهم، مما يسمح له بتنفيذ حركات دقيقة تشبه تمامًا حركات القائد البشري في أداء قطع الموسيقى.

هذا العرض الفريد شهد استحسانًا وإعجابًا كبيرًا من الحضور، الذين أثنوا على التقنية المتطورة والقدرات الفريدة للروبوت في قيادة الأوركسترا.

ويعتبر هذا الإنجاز خطوة هامة في تطور التكنولوجيا وتطبيقها في مجالات متنوعة بما في ذلك الموسيقى والفنون.

