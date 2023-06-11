روجوا لحملات حج وهمية.. اعتقال ثلاثة مصريين في السعودية

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، القبض على ثلاثة مصريين مقيمين في المملكة بتهمة الترويج لحملات حج وهمية، حسبما أعلنت السلطات في البلاد.

وأفادت إدارة الأمن العام السعودي في بيان صادر يوم السبت بأن المصريين الثلاثة استخدموا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لتلك الحملات الوهمية.

وأشارت إدارة الأمن إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على (3) مقيمين لترويجهم لحملات حج وهمية#بسلام_آمنين pic.twitter.com/1MrqYjY1Ua — الأمن العام (@security_gov) June 10, 2023

من جانبها، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن يوم 4 يونيو/حزيران هو آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج، مؤكدةً أن تأشيرة العمرة لا تجيز أداء فريضة الحج.

وأوضحت الوزارة أن المعتمرين يجب أن يغادروا السعودية بحلول 29 ذو القعدة 1444هـ الموافق 18 يونيو 2023.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة أنه يتعين الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيق "نسك" أو "توكلنا"، وذلك بشرط عدم الإصابة بفيروس كورونا أو مخالطة أي مصاب.

وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عملية العمرة والتحكم في الكثافة في المسجد الحرام وفقًا للحد الأقصى المسموح به.

