روحاني: أمريكا معزولة في مواجهتها مع إيران

الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت، إن الولايات المتحدة معزولة وسط حلفائها التقليديين في مواجهتها مع إيران وإن أوروبا نفسها تقف إلى جانب طهران ضد إعادة فرض العقوبات الأمريكية.

وأضاف روحاني أمام البرلمان في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني على الهواء مباشرة، خلال جلسة لمناقشة تعديل وزاري “لا يحدث كثيرا أن تتخذ أمريكا قرارا وينبذه حلفاؤها التقليديون. لم يكن أحد ليتصور قبل عام أن تقف أوروبا مع إيران في وجه أمريكا”