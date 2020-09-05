روحاني: الأصدقاء لم يقفوا إلى جانبنا في وجه واشنطن

عبّر الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت عن أسفه لأن أصدقاء إيران لم يقفوا إلى جانبها في وجه الولايات المتحدة وعقوباتها بينما هي تعاني أثر الحظر الأمريكي وتداعيات أزمة كورونا.

وقال أيضا إن الولايات المتحدة “تجردت من الإنسانية” بتشديد العقوبات في مثل هذه الظروف.

وسجلت إيران أكثر من 380 ألف حالة إصابة بكورونا وما يزيد عن 22 ألف وفاة، مما يجعلها في مصاف أكثر الدول تضررا من الجائحة بالشرق الأوسط.

وقال روحاني في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي على الهواء: “لم يقف أحد إلى جانبنا خلال الأشهر السبعة الماضية ونحن نواجه الحظر وتداعيات كورونا”.

وأضاف أنه لو أن للولايات المتحدة “ذرة من إنسانية أو عقل” لعرضت “رفع العقوبات لمدة عام لدواعي فيروس كورونا”. وتابع أنها “أشد جمودا وشرورا من أن تفعل هذا”.

وواصل الرئيس الإيراني حديثه قائلا إن الولايات المتحدة بدلا من هذا “فرضت عقوبات جديدة وضغوطا علينا على مدى الأشهر السبعة الماضية التي انتشر فيها فيروس كورونا”.

وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كل من يدخل في عمل مع إيران.

وتجيء العقوبات في إطار مسعى أمريكي لحرمان إيران من الدخل بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.