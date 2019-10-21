روحاني: السعودية واسرائيل تضغطان على ايران

زعم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن قادة السعودية وإسرائيل والمتطرفين في الولايات المتحدة "يسعون لفرض الضغوط على الشعب الايراني".

وادعى روحاني في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" للأنباء أنه "في مثل هذه الظروف، لا سبيل أمامنا سوى الثبات والمقاومة بوجههم".

وتابع قائلا: "كل الذين كانوا يحملون الغضب والحقد تجاه الشعب الايراني على مدى أعوام طويلة، اجتمعوا اليوم إلى جانب بعضهم في الإدارة الأميركية".

على صعيد آخر، أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن حديث مسؤولين إيرانيين عن رسالة من الرياض لطهران تتعلق بتطبيع العلاقات والتهدئة في اليمن، غير دقيق.