روحاني: العقوبات قد تؤدي إلى “طوفان” من المخدرات واللاجئين والقنابل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

توقع الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت “طوفانا” من المخدرات واللاجئين والهجمات على الغرب إذا أضعفت العقوبات الأمريكية قدرة إيران على احتواء هذه المشكلات.

وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء “أحذر من يفرضون هذه العقوبات من أنه إذا تأثرت قدرة إيران على مكافحة المخدرات والإرهاب… فلن تكونوا في مأمن من طوفان المخدرات والساعين للجوء والقنابل والإرهاب”.

من ناحية أخرى، نقل عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله إن الولايات المتحدة تبيع أسلحة للشرق الأوسط بما يزيد عن احتياجات المنطقة مما يحولها إلى “برميل بارود”.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/ أيار الانسحاب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع إيران وأعاد فرض العقوبات على قطاعها النفطي الحيوي الشهر الماضي

ويمثل تهريب المخدرات تحديا كبيرا أمام إيران إذ تقع على الحدود مع أفغانستان، أكبر منتج للأفيون في العالم، وكذلك مع باكستان التي تعد دولة رئيسية تمر من خلالها المخدرات.

وأظهر تقرير للأمم المتحدة عام 2014 أن الفضل يرجع لإيران في ثلثي ضبطيات الأفيون وربع ضبطيات الهيروين والمورفين على مستوى العالم في 2012.

وقال روحاني خلال اجتماع مع رؤساء برلمانات الصين وروسيا وأربع دول أخرى “الإرهاب الاقتصادي هو إثارة الفزع في دولة وإثارة الخوف في دول أخرى تنوي الاستثمار فيها. إن انسحاب أمريكا (من الاتفاق النووي) مثال واضح دون شك للإرهاب الاقتصادي”.

وحذر ظريف من مخاطر صفقات السلاح الأمريكية الكبيرة في الشرق الأوسط حيث تعد السعودية، المنافس الإقليمي لإيران، من كبار مشتري الأسلحة من الغرب.

ونسبت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن ظريف قوله “حول الأمريكيون المنطقة إلى برميل بارود. إن مستوى مبيعات السلاح الأمريكية غير معقول ويتجاوز كثيرا الاحتياجات الإقليمية ويشير هذا إلى السياسات شديدة الخطورة التي يتبعها الأمريكيون”.