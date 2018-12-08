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روحاني: العقوبات قد تؤدي إلى “طوفان” من المخدرات واللاجئين والقنابل

روحاني: العقوبات قد تؤدي إلى “طوفان” من المخدرات واللاجئين والقنابل
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