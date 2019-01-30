روحاني: اميركا وضعتنا في اصعب مأزق اقتصادي

روحاني يقر بأن إيران تواجه أصعب أزمة اقتصادية منذ 40 عاما

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء 30 يناير/كانون الثاني 2019 إن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاما وإن الحكومة ليست هي المسؤولة عن ذلك بل الولايات المتحدة.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق نووي دولي مبرم مع إيران وأعاد فرض العقوبات عليها. وينظم العمال ومنهم سائقو الشاحنات والمزارعون والتجار احتجاجات متفرقة على الصعوبات الاقتصادية مما أدى في بعض الأحيان إلى مواجهات مع قوات الأمن.

نقل الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس عن روحاني قوله "اليوم تواجه البلاد أكبر ضغط وأزمة اقتصادية منذ 40 عاما". وأضاف "اليوم مشكلاتنا سببها الأساسي هو الضغط من أمريكا وأتباعها. ولا يتعين إلقاء اللوم على الحكومة التي تقوم بواجبها أو على النظام الإسلامي".

تحدث روحاني عند ضريح آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية في إطار بدء الاحتفالات بمرور 40 عاما على تأسيسها يوم 11 فبراير شباط. وتذبذبت قيمة الريال الإيراني في الأشهر الأخيرة مما جعل من الصعب على المواطن العادي تلبية احتياجاته.