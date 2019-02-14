روحاني: بعض الدول الإقليمية النفطية تدعم الإرهابيين

الرئيس الإيراني حسن روحاني

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة وإسرائيل بأنهما “الجذور الرئيسية للإرهاب في المنطقة”، كما اتهم “بعض الدول الإقليمية النفطية بدعم الإرهابيين ماليا”.

ونقلت قناة “العالم” الإيرانية عنه القول الخميس، لدى مغادرته طهران متوجها إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في القمة الإيرانية الروسية التركية حول الأزمة السورية، إن “الشعب الإيراني لن يرضخ أبدا أمام القوى الكبرى… ومنذ انتصار الثورة الإسلامية، واجه الشعب الإرهابيين المرتزقة وسيواصل جهده وكفاحه حتى اقتلاع جذورهم”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية مقتل 27 شخصا وإصابة 13 آخرين جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حافلة تقل مجموعة من عناصر الحرس بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد.

وأصدر روحاني الخميس أيضا بيانا اعتبر فيه أن هذا الهجوم “دليل على عمق عجز العملاء المجرمين”، وأضاف أن “أعداء الشعب الإيراني لم يتحملوا المشاركة الشعبية الرائعة والملحمية في الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية”.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول في البيان: “هذه الجريمة تشكل وصمة عار أخرى في السجل الأسود لحماة الإرهاب الرئيسيين في البيت الأبيض وتل أبيب وأذنابهم الإقليميين الذين يقومون بإجراءات مثيرة للسخرية ومزيفة للتخويف من إيران”.

د ب أ