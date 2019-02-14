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روحاني: بعض الدول الإقليمية النفطية تدعم الإرهابيين

روحاني: بعض الدول الإقليمية النفطية تدعم الإرهابيين
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