روحاني: تلاحم الفلسطينيين شكل انتصارا كبيرا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن وحدة الفلسطينيين وتلاحمهم والرد الحاسم من غزة، شكل انتصارا كبيرا للشعب الفلسطيني، معتبرا أنه كان منتظرا من الدول العربية أكثر مما حصل.

ولفت روحاني اليوم السبت، إلى أن "الشعوب اتخذت مواقف جيدة في مساندة الفلسطينيين، فخرج الناس في أوروبا وأمريكا في تظاهرات إلى الشوارع تدين العدوان الصهيوني"، معتبرا أن "مواقف معظم الدول الإسلامية كانت جيدة، إلا أن بعض الدول الغربية كانت لها مواقف غير صحيحة، كما أنه كان منتظرا من العالم العربي أكثر مما حدث فعلا، بل أن بعض الدول العربية التزمت الصمت حتى النهاية".

وشدد روحاني على أن "النصر حليف الشعوب المقاومة، وأكبر دليل على ذلك انتصار الشعب الفلسطيني على كيان مدجج بالسلاح ويتلقى الدعم والمساعدة من عدة أطراف".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي دعا أمس الدول الإسلامية إلى المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة، وحض المسلمين على مطالبة حكوماتهم بدعم الفلسطينيين عسكريا وماليا.