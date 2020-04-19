روحاني: تمديد الإفراج عن 100 ألف سجين

أعلن الرئيس الايراني، حسن روحاني، عن تمديد الإفراج عن نحو 100 ألف سجين، من الذين تم منحهم رخصة مؤقتة من السجن، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأضاف روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أن السجناء الذين لايشكلون خطرا على المجتمع، سيتم تمديد الإفراج عنهم لمدة شهر إضافي.

من جانبه قال المتحدث باسم السلطة القضائية، إنه من المحتمل الإفراج نهائيا عن عدد كبير من السجناء المفرج عنهم مؤقتا، مضيفا أنه لن تكون هناك ضرورة لأن يعودوا إلى معتقلاتهم.

وأشار غلام حسين إسماعيلي، إلى تشكيل خمسمائة لجنة في مختلف المحافظات، مكونة من مسؤولين من القضاء والشرطة وأجهزة الأمن، للبت بغضون عشرة أيام، في مصير السجناء، وتحديد من سيعود منهم إلى السجن بعد انتهاء مهلة الإفراج، ومن سيتم الافراج عنهم نهائيا بشكل مشروط.

وقال إسماعيلي إنه "من الممكن ألا يعود عدد كبير من السجناء المفرج عنهم إلى السجون، وقد يتم اتخاذ قرار بالإفراج عن سجناء جدد، لكن هناك عدد منهم سيعودون إلى السجن بشكل تدريجي وضمن شروط محددة".

وكانت طهران أفرجت عن نحو مائة الف سجين بصورة مؤقتة، مع بداية تفشي فيروس كورونا، من بينهم خمسون بالمائة من السجناء السياسيين و الأمنيين، وشمل القرار كذلك سجناء أجانب من بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، متهمين بقضايا تجسس.