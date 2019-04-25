روحاني: صدام طلب مساعدتنا لاحتلال هذه الدول

ادعى الرئيس الإيراني حسن روحاني ان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين طلب من الرئيس الايراني الاسبق هاشمي رفسنجاني مساعدته في احتلال الكويت والإمارات وقطر وأجزاء من السعودية.

وزعم الزعيم الايراني ان "القيادة الايرانية الحكيمة رفضت العرض، ولو وافقت لما كان هناك دول خليج عربية الان"

وقال روحاني ان هذا الكلام موثق برسالة خطية لدى طهران .

ويتوقع مراقبون أن تشهد العلاقات الإيرانية الخليجية مزيدا من التوتر في المرحلة المقبلة خاصة مع أبوظبي والرياض اللتين استعدتا لتعويض النفط الإيراني في الأسواق العالمية وهو ما اعتبرته طهران محاولة لإنجاح العقوبات الأمريكية المشددة عليها، وحذر منه روحاني العاصمتين من ان ذلك سوف يسبب مواجهة مع الشعب الإيراني، على حد قوله.