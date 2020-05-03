روحاني: علينا الاستعداد للأسوأ.. وفتح المساجد في المناطق "البيضاء"

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه يتعين علينا أن نعد أنفسنا لأسوأ الظروف من حيث إعداد المشافي والكوادر والمعدات الطبية لأنه لا أحد يعلم متى سيتم القضاء على فيروس كورونا.

وأوضح روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، الذي عقد اليوم الأحد، أن الظروف في إيران باتت مناسبة، لكن لا تزال على مسافة من تحقيق المطلوب.

كما تطرق روحاني إلى الوضع العالمي في ظل تفشي فيروس كورونا، وقال إن "السياسة الدولية بعد كورونا ستكون مختلفة عما كانت قبل كورونا، كما ستختلف التجارة العالمية والاستثمارات.

واعلن الرئيس الإيراني، إعادة فتح المساجد وإقامة صلوات الجمعة اعتبارا من الغد في 132 منطقة مصنفة على أنها "بيضاء" وأقل خطرا لتفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال روحاني، إنه بحث مع المسؤولين في الحكومة إعادة فتح المدارس في المحافظات البيضاء اعتبارا من السبت المقبل، مشيرا إلى أن القرار لم يتخذ بعد.

وأوضح الرئيس الإيراني أنه وفقا لتقارير وزارة الصحة فإن المواطنين يطبقون 83% من الإرشادات الصحية في أماكن العمل.

ورغم تراجع عدد الوفيات والإصابات في إيران إلا أن وزارة الصحة حذرت أمس السبت، من أن البلاد ستواجه موجتين جديدتين على الأقل من جائحة فيروس كورونا في المستقبل.

وسجلت إيران تراجعا ملموسا في الأيام الأخيرة في عدد الوفيات وكذلك في الإصابات بفيروس كورونا.

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد 96448 حالة، فيما توفي 6156 شخصا منذ بدء تفشي الوباء