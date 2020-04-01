روحاني: قد نتخذ قرارات أكثر صرامة إذا ما اقتضت الحاجة للحد من انتشار كورونا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء إن بلاده قد تتخذ قرارات أكثر صرامة إذا ما اقتضت الحاجة للحد من انتشار كورونا، وذلك رغم إعلانه أن تفشي فيروس كورونا أخذ منحى تنازليا منذ يوم أمس الثلاثاء في جميع المحافظات الإيرانية.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عنه القول، خلال اجتماع للحكومة الأربعاء، إن “تفشي فيروس كورونا أخذ منحى تنازليا منذ يوم أمس في جميع المحافظات الإيرانية … الشعب الإيراني يلبي بشكل جيد توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا”.

وأضاف: “اتخذنا قرارات صارمة حتى الآن وقد نتخذ قرارات أكثر صرامة إذا ما اقتضت الحاجة للحد من انتشار كورونا، كما اتخذنا قرارا منذ الشهر الماضي باستخدام إمكانيات القوات المسلحة لمكافحة جائحة كورونا في البلاد”.

وجدد التأكيد على أنه يتعين على الأمريكيين رفع العقوبات المفروضة على إيران في ضوء تفشي كورونا.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، فقد تم تسجيل 2898 حالة وفاة و44606 حالة إصابة بالفيروس في إيران. (د ب أ)