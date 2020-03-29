روحاني: "كورونا" باق لعام آخر أو عامين

لم يستبعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن يبقى فيروس كورونا لمدة طويلة قد تصل حتى العامين.

وقال روحاني خلال اجتماع مع الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، إنه لا يمكن القول إن الفيروس سيزول في غضون أسبوع أو 10 أيام وهو باق في المجتمع ربما لعام آخر أو عامين.

كما دعا روحاني إلى إلى ضرورة إعداد المجمتع للحياة والتعايش مع فيروس كورونا إلى أن يتم العثور الدواء أو اللقاح المناسب له.

ولفت إلى ضرورة "تغيير ظروف مجتمعنا بحيث تكون قادرة على تحمل كورونا".

وقال الرئيس الإيراني إن تفشي الفيروس بلغ ذروته في بعض المحافظات وبعد عطلة عيد النوروز يمكن تحديد إن كانت إيران قد بلغت الذروة أم لا.