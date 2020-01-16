روحاني: لا قيود على برنامجنا النووي.. وواشنطن فشلت في اسقاط النظام

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة متلفزة اليوم الخميس، إن "الإدارة الأمريكية خططت للقضاء على النظام الإيراني في غضون 3 أشهر وفشلت"

وأضاف: "ما بين الحرب والسلام رصاصة واحدة وإطلاقها يمكن أن يشعل الحرب في المنطقة، ولم يبق لدينا في الملف النووي أي حدود ونرفع تخصيبنا كل يوم".

وأكد روحاني أن تخصيب اليورانيوم اليوم في إيران أكثر مما كان عليه قبل توقيع الاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه لا يوجد اليوم أي قيود على البرنامج النووي الإيراني.

وقال روحاني إن طهران لم تنسحب من الاتفاق النووي، وطلبت من البقية التعويض وإلا ستخفض من التزاماتها.

ولفت روحاني إلى أن الخطاب الأمريكي تغير تجاه إيران إلى حد كبير بعد الضربة الصاروخية التي وجهتها إيران إلى القواعد الأمريكية في العراق.

وقال إن "الولايات المتحدة الأمريكية تظلم الجميع وتعتدي على الجميع وتسحق مصالح الجميع، لكن لا أحد يجرؤ على قصف معسكراتها بالصواريخ كما فعلت ايران .. ربما بعض الدول تطلق التحذيرات والتهديدات، لكن أن تهز قاعدتها العسكرية وتجبرها على التراجع عن تهديداتها وتجعل البنتاغون متيقظا طوال الليل فهذا أمر مهم .. لقد تغيرت اللهجة الأمريكية تجاهنا وتراجعت بعد هذه الضربة إلى حد كبير".