روحاني: لم يبق أمام واشنطن سوى العودة للاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه لم يتبقّ أمام الولايات المتحدة الأمريكية، حل سوى العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه عام 2018.

وأضاف في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، عقب اجتماع للحكومة، أن الولايات المتحدة “أخطأت في الحساب” منذ انسحابها من الاتفاق النووي، مبيناً أن طهران تتعرض لكافة أنواع الضغوط منذ 3 أعوام.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وضعت العديد من الصعوبات والعراقيل أمام إيران، وأن الإدارة الأمريكية لم يتبق لها حل سوى العودة إلى الاتفاق النووي.

وأردف: “الأمريكان لن يستطيعوا الوصول إلى أهدافهم (فيما يخص إيران). إنهم نادمون وعليهم أن يتراجعوا عما هم عليه الآن، وسيفعلون ذلك. إنه طريق مسدود بالنسبة للولايات المتحدة وعليها التراجع عنه، وإلا ستواجه عراقيل كبيرة.”

ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015 مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا.

ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، في مايو/ أيار 2018، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني، والحد من نفوذ طهران الإقليمي.