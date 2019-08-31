روحاني لن يلتقي ترامب في نيويورك

قالت القيادة الإيرانية أن الرئيس حسن روحاني لا ينوي لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

وذكر محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني في حديث لوكالة "تسنيم" شبه الرسمية اليوم السبت، أنه ليس هناك أي خطط لعقد قمة إيرانية-أمريكية في نيويورك، مشيرا إلى أن تصريح روحاني بأنه لن يمتنع عن عقد لقاءات دولية تخدم مصالح بلاده لا يعني إطلاقا أنه ينوي لقاء ترامب.

وقال واعظي إن روحاني سبق وأعلن أنه "لن يلتقط صورا تذكارية مع أحد"، مفندا تقارير إعلامية تتحدث عن إمكانية عقد اللقاء بين الرئيسين.

وسبق أن أعرب ترامب مرارا عن استعداده للقاء روحاني وبحث سبل تخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.