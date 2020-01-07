روحاني مهددا ترامب: تذكر الرقم 290

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في إشارة ضمنية إلى الرئيس الأمريكي، إن من يلمح إلى رقم 52 عليه أن يتذكر الرقم 290.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بقصف 52 “هدفا هاما” لإيران حال استهدفت طهران أي مواقع تابعة للولايات المتحدة انتقاما لمقتل قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني، في غارة أمريكية بالعراق.

وكان ترامب يشير بهذا الرقم إلى عدد الرهائن الأمريكيين الـ52 الذين أخذتهم إيران قبل عدة سنوات.

وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية بأن روحاني أشار إلى ذلك وقال إن من يلمح إلى هذا الرقم عليه أن يتذكر رقم 290 والرحلة رقم “655”، في إشارة إلى استهداف البارجة “يو أس أس فينسنس” الأمريكية طائرة نقل ركاب إيرانية، ما أدى إلى مقتل جميع من فيها، بما في ذلك 66 طفلا.

والطائرة التي حملت الرحلة 655 هي طائرة الإيرباص التابعة للخطوط الجوية الإيرانية والتي أسقطتها بارجة أمريكية فوق الخليج في تموز/ يوليو 1988، ما أسفر عن مقتل ركابها الـ290.