روحاني وأمير قطر يبحثان آخر المستجدات ويؤكدان تطوير العلاقات

صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن "عسكرة المنطقة لا يمكن أن تحل المشاكل"، محذرا من أن "تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة يعد أمرا خطيرا".

وخلال اتصال هاتفي مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رحب روحاني بمواقف الحكومة القطرية إزاء القضايا الإقليمية، مؤكدا ضرورة تسوية القضايا والأزمات الإقليمية، بما في ذلك الأزمة اليمنية، عبر الحوار والتفاوض، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

ووصف الرئيس الإيراني، "تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة بالخطر"، مؤكدا أن "السبيل الوحيد الناجح لضمان الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو تسوية القضايا سلميا وتحمل المسؤولية وأخذ المصالح الجماعية بنظر الاعتبار، ونعتقد أن العسكرة لا يمكن أن تحل مشاكل منطقة".

من جانبه، هنأ أمير دولة قطر، في الاتصال بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا تطوير وترسيخ العلاقات بين البلدين سيما التعاون في مجال النقل.

كما رحب الشيخ تميم بن حمد، ببدء مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، مؤكدا أن "الدوحة ترحب بمسار الحوار والتفاوض لحل المشاكل وتأمل أن يعود كافة الأطراف في الاتفاق النووي إلى التزاماتهم وتمهيد الأرضية لإحياء هذا الاتفاق الدولي المتعددة الأطراف".

وجدد أمير دولة قطر مرة أخرى دعوته للرئيس الإيراني لزيارة قطر، معربا عن أمله في أن يقوم مسؤولو البلدين خلال هذه الزيارة بمناقشة وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك والإقليمية