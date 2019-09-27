ترامب يُكذب روحاني: لم نعرض رفع العقوبات لقاء إجراء محادثات

سارع ترامب الى تكذيب روحاني الذي قال الجمعة، ان الولايات المتحدة عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه رفض طلب إيران رفع العقوبات مقابل إجراء محادثات، وهو ما يتناقض مع رواية الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قال في وقت سابق الجمعة إن الولايات المتحدة عرضت رفع القيود لتسهيل عقد اجتماع.

وكتب ترامب على تويتر "إيران أرادت مني رفع العقوبات المفروضة عليهم من أجل الاجتماع. وقلت بالطبع لا".

وكان روحاني قال الجمعة إن واشنطن عرضت رفع كل العقوبات المفروضة على إيران من أجل تسهيل عقد اجتماع.

وأورد الموقع هذا التصريح لدى عودة روحاني من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى طهران.

وأضاف “المستشارة الألمانية ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس فرنسا كانوا في نيويورك وأصروا جميعا على عقد هذا الاجتماع. وأمريكا تقول إنها سترفع العقوبات”.

ومضى روحاني قائلا “العقوبات التي سترفع ستكون محل نقاش وقد قالوا بوضوح إنهم سيرفعون جميع العقوبات”.

وأضاف “لكن هذه الخطوة لم تجر بطريقة مقبولة مما يعني أنه في ظل مناخ العقوبات واستمرار العقوبات والأجواء المسمومة لسياسة الضغوط القصوى فإننا حتى لو أردنا التفاوض مع الأمريكيين في إطار خمسة زائد واحد فإنه لا يمكن التكهن بالنتيجة النهائية لهذه المفاوضات”.



وكانت واشنطن فرضت عقوبات على إيران بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران بسبب "أنشطتها المزعزعة للاستقرار".

