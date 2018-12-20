روحاني يؤكد الاتفاق مع أردوغان على وحدة سوريا ومساعدة اليمن

الرئيس الإيراني حسن روحاني

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، على اتفاقه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، والتعاون لمساعدة الشعب اليمني.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة الخميس.

وقال روحاني: “متفقون مع تركيا فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة أراضي سوريا”.

وأشار إلى استمرار طهران وأنقرة في التعاون من أجل استتباب الأمن في سوريا واليمن.

ولفت إلى أن البلدين قررا إجراء مشاورات بخصوص المساعدات الإنسانية في اليمن.

وتوجه روحاني بالشكر لتركيا حكومة وشعبا لموقفهما الواضح حيال العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

والأربعاء، وصل روحاني العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية.

واليوم استقبل أردوغان، نظيره الإيراني، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وعقد الزعيمان لقاء ثنائيا، وترأسا وفدي البلدين في الاجتماع الخامس لمجلس التعاون التركي-الإيراني رفيع المستوى.