روحاني يدعو الايرانيين للامتناع عن إقامة الاحتفالات وتجمعات العزاء

تخفف إيران تدريجيا من قيود العزل العام والإغلاق منذ منتصف أبريل نيسان، لكنها سجلت في الآونة الأخيرة زيادة حادة في معدل الإصابة بالفيروس.

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت للامتناع عن إقامة تجمعات كحفلات الزفاف أو مراسم العزاء للحد من انتشار فيروس كورونا، لكنه شدد على ضرورة أن يبقى اقتصاد البلاد مفتوحا.

وبعد قليل من كلمة روحاني التي نقلها التلفزيون، أعلن مسؤول بالشرطة في طهران عن إغلاق كل قاعات الزفاف أو العزاء بالعاصمة إلى حين إشعار آخر.

وتخفف إيران تدريجيا من قيود العزل العام والإغلاق منذ منتصف أبريل نيسان، لكنها سجلت في الآونة الأخيرة زيادة حادة في معدل الإصابة بالفيروس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في التلفزيون السبت إن عدد الوفيات زاد 188 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إلى 12635 حالة وفاة في حين ارتفع عدد الإصابات إلى 255117 إصابة بعد تسجيل 2397 حالة جديدة.

وقال روحاني: “لا بد أن نحظر المراسم والتجمعات في كل أنحاء البلاد سواء كانت تجمعات عزاء أو حفلات زفاف أو احتفالات”.

وتابع: “الآن ليس وقت الاحتفالات أو الندوات”، مضيفا أن حتى اختبارات الالتحاق بالجامعات قد تتوقف.

