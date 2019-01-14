روحاني يزور العراق في مارس المقبل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

نقلت وكالة أنباء "فارس" عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور العراق في مارس المقبل.

ومن جانبها أفادت وكالة أنباء "مهر" بأن روحاني سيزور العراق في الأسابيع المقبلة، ونقلت عن وزير الخارجية الإيراني، أنه تم الاتفاق خلال المحادثات التي جرت بينه ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي "على أن زيارة الرئيس روحاني ستعقد في الأسابيع القليلة المقبلة بعد توجيه دعوة رسمية من قبل الرئيس ورئيس الوزراء العراقي".

ونُقل عن ظريف أيضا قوله، إن المباحثات بين الطرفين تطرقت "إلى مختلف القضايا وأصدر رئيس الوزراء توجيهات لحل المشاكل الاقتصادية من أجل تسهيل العلاقات الثنائية".

ووصف رئيس الدبلوماسية الإيرانية اللقاءات التي عقدها في بغداد مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، بأنها مفيدة وبناءة.

بالمقابل، نقلت وكالة أنباء "فارس" عن ظريف إعلانه "الاتفاق بصورة نهائية على زيارة الرئيس روحاني إلى بغداد خلال شهر مارس القادم تلبية لدعوة من رئيس الوزراء والرئيس العراقي".

وفي شأن آخر، نقلت فارس عن ظريف قوله إن "رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أصدر التعليمات اللازمة لحل بعض القضايا الاقتصادية مع إيران".

بدورها نقلت وكالة أنباء مهر عن وزير الخارجية الإيراني قوله: "كان لدي اجتماع طارئ مع وزير الخارجية العراقي فور وصولي إلى بغداد في الساعة الرابعة بعد ظهر يوم أمس الأحد، واستمر حوالي ساعتين. في هذا الاجتماع، استعرضنا التعاون الثنائي والقضايا الاقتصادية والإقليمية".

وأكد ظريف أن الطرفين كانت لديهما "وجهات نظر متشابهة حول القضية السورية وضرورة الحفاظ على وحدة أراضيها، فضلاً عن ضرورة إنهاء الحرب في اليمن".

وفي شأن آخر، قال ظريف إنه اتفق مع وزير الخارجية ورئيس الوزراء العراقي "على إنشاء لجنة مشتركة لمشكلة تجريف نهر (أروند رود)، وسيتم التنسيق بشأنها خلال الأيام القليلة المقبلة، ويمكن أن يكون إنشاء هذه اللجنة المشتركة بمثابة أخبار جيدة لمحافظتي خوزستان والبصرة".