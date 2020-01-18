روحاني يصف ترامب بأنه"محرض عالمي"

حذا الرئيس الإيراني حسن روحاني حذو المرشد الأعلى للثورة الاسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي في انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا، واصفا إياه بأنه “محرض عالمي”، واتهمه بالتسبب في تدهور الأوضاع في العديد من مناطق العالم.

وقال روحاني في كلمة ألقاها في مدينة زاهدان جنوب شرقي البلاد، اليوم السبت، “في العامين الماضيين، لم يفعل شيئا هو والحكومة الأمريكية سوى إثارة الاضطرابات”. وأضاف روحاني أنه باتت هناك أزمات أكثر مما كانت عليه قبل بدء ولاية ترامب.

ونقلت شبكة “تشابار” عن روحاني قوله: “ليس في إيران فحسب بل في العراق وفي سوريا وفي لبنان وأفغانستان، لقد تسبب في مزيد من الاضطرابات في كل مكان”.

ووصف خامنئي، في خطبة أمس الجمعة، وهي المرة الأولي التي يؤم فيها الصلاة منذ ثمانية أعوام ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بـ “المهرجين”.

ورد ترامب عبر موقع تويتر بسخرية قائلا إن خامنئي “لم يكن (مرشدا) أعلى مؤخرا”.

وأضاف “اقتصادهم ينهار وشعبهم يعاني. يجب أن ينتبه ويكون حريصا للغاية في اختيار كلماته”. (د ب أ)