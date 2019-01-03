روحاني يقبل استقالة وزير الصحة

الوزير المستقيل اشتكى مرارًا إزاء ضعف مخصصات الصحة

قبل الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، استقالة وزير الصحة "حسن قاضي زاده هاشمي"، وعيّن "سعيد نيمكي" خلفًا له، بشكل مؤقت.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن استقالة "هاشمي" جاءت على خلفية جدل بشأن موازنة البلاد لعام 2019.

وأوضحت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أن الوزير المستقيل اشتكى مرارًا إزاء ضعف مخصصات الصحة، مع تزايد ضغوط اقتصادية أمريكية.

وفي مايو/ أيار 2018، أعلنت واشنطن الانسحاب من اتفاق نووي وقعته إيران مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا، عام 2015.

وإثر ذلك أعلن البيت الأبيض إعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران، وعلى الأطراف التي لا تلتزم بها.