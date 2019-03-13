روحاني يلتقي بالسيستاني في مدينة النجف
الرئيس الإيراني حسن روحاني
التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بالمرجع الديني آية الله علي السيستاني في مدينة النجف جنوب بغداد.
واستقبل المرجع الديني العراقي، الاربعاء، الرئيس الإيراني حسن روحاني في محافظة النجف.
وذكرت وسائل إعلام عراقية أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، زار بدوره اليوم الأربعاء، السيستاني في منزله.
وقد وصل الرئيس الإيراني، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، أول أمس الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستمر 3 أيام.
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