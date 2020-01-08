روحاني يهدد بقطع قدم الأميركان عن المنطقة

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء الأمريكيين بقطع قدمهم عن المنطقة، وذلك بعد قصف إيران لقاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق ردا على اغتيال الولايات المتحدة للقيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني القول في اجتماع الحكومة اليوم: “قطعتم يد سليماني عن جسده وسنقطع قدمكم عن المنطقة”.

وكانت وسائل إعلام تناقلت صورة ليد مقطوعة بها الخاتم الذي اشتهر سليماني بارتدائه، وعلقت بأن الاستهداف أسفر عن تمزيق جسد سليماني.

وأكد روحاني في الاجتماع الحكومي أن “اغتيال أمريكا للفريق الشهيد قاسم سليماني هو إرهاب دولي ويرتقي إلى جريمة حرب”، مؤكدا أنه “لا مفر أمام أمريكا من تحمل تبعات هذا العمل الإرهابي”.