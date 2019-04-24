روحاني يوجه رسائل للرياض وأبوظبي بملف النفط الإيراني

وجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء، رسائل للسعودية والإمارات، وذلك بسبب تعاونهما مع العقوبات الأمريكية ضد سوق النفط الإيراني.

وقال روحاني: "على السعوديين والإماراتيين معرفة أنه من المستحيل إيصال صادراتنا النفطية إلى الصفر".

وأضاف أن "تعهد السعودية والإمارات بتعويض السوق العالمية عن النفط الإيراني يعني مواجهة إيران وشعبها".

وهاجم الدولتين، قائلا: "نذكر الرياض وأبوظبي بأن عدم احتلالهما من قبل صدام حسين يعود لحكمة وعقلانية الإيرانيين".

وفي تصعيد خطير، هددت إيران الاثنين، بغلق مضيق هرمز الاستراتيجي، إذا حاولت الولايات المتحدة خنق اقتصاد طهران من خلال وقف صادراتها النفطية.



وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية حينها ردا على التهديدات، إن أي تحرك من إيران لإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي ردا على إنهاء الولايات المتحدة إعفاءات شراء النفط الإيراني لن يكون مبررا ولا مقبولا.

وسبق أن ذكر البيت الأبيض في بيان الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عدم تمديد الإعفاءات التي تتيح لبعض مستوردي النفط الإيراني مواصلة الشراء دون مواجهة عقوبات أمريكية عندما يحل أجلها في أيار/ مايو المقبل.



وقال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري إن إيران ستغلق مضيق هرمز (وهو ممر ملاحي استراتيجي لنقل النفط في الخليج) إذا تم منع طهران من استخدامه.

ونسبت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، عن الجنرال علي رضا تنكسيري قوله، حينها: "وفقا للقانون الدولي فإن مضيق هرمز ممر بحري وإذا مُنعنا من استخدامه فسوف نغلقه".