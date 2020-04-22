روسيا.. إحباط جريمة قتل جماعي في مؤسسة تعليمية

أعلنت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الأربعاء، عن إحباط مخطط لتنفيذ هجوم مسلح على مؤسسة تعليمية في مقاطعة تيومين بشمال روسيا.

وأكدت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في بيان اليوم أنها ألقت القبض على مواطن من مواليد عام 2001 كان يخطط للهجوم على المؤسسة التعليمية، وصادرت منه بندقية صيد بالذخيرة وسكيني صيد وكميات من مادة نترات الأمونيوم ووسائل اتصال وإرشادات من الإنترنت بشأن كيفية تصنيع عبوات ناسفة.

ولفت البيان إلى أن المعتقل أقر بخطته، والعمل جار حاليا على تحديد مادة الاتهام.

ولم يكشف البيان عن اسم المؤسسة التعليمية التي كانت هدف الهجوم المخطط له