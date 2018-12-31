روسيا: اعتقال أمريكي بتهمة التجسس

العلاقات متوترة بين روسيا والولايات المتحدة منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014

قال جهاز الأمن الداخلي الروسي اليوم الاثنين، إنه اعتقل مواطنا أمريكيا للاشتباه في تجسسه بالعاصمة موسكو.

وأضاف جهاز الأمن الداخلي في بيان، أنه تم فتح قضية جنائية ضد الأمريكي الذي اعتقل في 28 ديسمبر/ كانون الأول. ولم يقدم أي تفاصيل عن طبيعة التجسس المزعوم.

ولم يتسن الاتصال بالسفارة الأمريكية في موسكو للحصول على تعقيب.

والعلاقات متوترة بين روسيا والولايات المتحدة منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.

وبعدها فرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات واسعة على موسكو شملت مسؤولين وشركات ومصارف.