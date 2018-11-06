روسيا: الاتهامات بالتدخل في الإنتخابات الأمريكية تصريحات جوفاء

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء، إن الاتهامات بتدخل بلاده في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأمريكي “تصريحات جوفاء”.

ويقول محققون تابعون للحكومة الأمريكية وأكاديميون وشركات أمنية، إن عناصر روسية يعتقد أنها على صلة بالحكومة نشطت في نشر محتوى مثير للانقسام وأفكار متطرفة، أثناء الاستعداد لانتخابات التجديد النصفي التي تجري اليوم في الولايات المتحدة لكنها تبذل جهدا أكبر في إخفاء آثارها. (رويترز)