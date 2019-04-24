روسيا: الاسد كان سيسقط خلال 70 يوما وانقذناه

كرر مسؤول روسي التأكيد على ان بلاده هي من انقذ نظام الاسد الذي واجه ثورة كبيرة من الشعب السوري كادت ان تسقطة

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، أن دعم موسكو العسكري لدمشق في العام 2015 جنب الدولة السورية الانهيار

واكد خلال مشاركته في مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي الجاري بأن القوات الجوفضائية الروسية بدأت عمليتها في سوريا، تلبية لطلب من دمشق، في سبتمبر العام 2015، عندما كانت الحكومة الشرعية في هذه البلاد تسيطر على 10% من أراضيها، وكانت الدولة السورية مهددة بالزوال "في غضون شهر ونصف أو شهرين".

واندلعت انتفاضة شعبية على مستوى المحافظات السورية في وجه الرئيس بشار الاسد الذي ورث الحكم عن والده واراد ادارة البلاد بقبضة حديديه دكتاتورية، وسرعان ما واجه الثورة بالنيران العشوائية والغارات القاتلة التي ابادت اكثر من مليون شخص ودمرت البلاد التي باتت بحاجة لـ 500 مليار على الاقل لاعمارها قبل ان يتهم مسلحين ارهابيين ساهم في صناعتهم بتخريب البلاد

ولفت رئيس هيئة الأركان إلى أن الجيش السوري استعاد جل أراضي البلاد، وتم تحرير أكثر من 1400 مدينة وبلدة، بما فيها حلب وتدمر ودير الزور والبوكمال ودرعا، و8 حقول للنفط والغاز، إضافة إلى القضاء على عشرات آلاف المسلحين وتدمير أكثر من 650 دبابة ونحو 3500 مدفع، وتسليم أكثر من 42 ألف مسلح أسلحتهم".

وذكر أن المرحلة العسكرية من الأزمة السورية قد انتهت ولا تجري في سوريا في الوقت الحالي عمليات عسكرية واسعة النطاق. وبحسب غيراسيموف، فقد "تم إطلاق آلية التسوية السياسية للنزاع السوري والمصالحة بين الأطراف المتنازعة".