روسيا: العمل مستمر مع أنقرة لدعم التسوية الليبية

أعلنت موسكو عن تأجيل الزيارة المقررة لوزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف، وسيرغي شويغو، إلى تركيا اليوم الأحد، لإجراء مفاوضات هناك بشأن الملف الليبي

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم أن موعد الاجتماع الذي من المقرر أن يعقد بين لافروف وشويغو ونظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو وخلوصي آكار، سيتم تحديده لاحقا بعد مشاورات إضافية.

ولفت البيان إلى أن العمل النشط لا يزال مستمرا بين روسيا وتركيا على مستوى وزارتي الدفاع والخارجية دعما للتسوية الليبية، بتوجيهات من الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

وتابع: "الخبراء يبقون على اتصال بغية تنسيق وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن وإطلاق مفاوضات ليبية-ليبية في المسارين السياسي والاقتصادي تحت رعاية الأمم المتحدة، بالتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين الدولي"