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روسيا: الف عملية ارهابية منذ بداية العام

منشور 17 أيلول / سبتمبر 2019 - 08:32
تم تسجيل 972 جريمة ذات طابع إرهابي خلال النصف الأول من العام الحالي
تم تسجيل 972 جريمة ذات طابع إرهابي خلال النصف الأول من العام الحالي

كشفت وزارة الداخلية الروسية عن احباط مخططات ارهابية بعد تفكيك خلايا سرية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في 17 منطقة روسية خلال العام الحالي.

جاء ذلك في مقال لرئيس الإدارة العامة لمكافحة التطرف في وزارة الداخلية اللواء في الشرطة آوليغ إلينيخ نشر اليوم الثلاثاء في مجلة "شرطة روسيا".

ووفق المقال، فإن المناطق التي عملت فيها تلك الخلايا تشمل العاصمة موسكو ومقاطعتي موسكو وفلاديمير وسط البلاد ومقاطعتي سامارا وساراتوف في حوض الفولغا، وإقليمي كراسنودار وستافروبول ومقاطعة أسترخان وجمهوريات داغستان والشيشان وأديغيا وقبردين بلقار جنوب البلاد، إضافة إلى إقليم كراسنويارسك في  سيبيريا ومقاطعة تيومين ودائرتي يامالو نينيتسك وخانتي مانسي في منطقة الأورال شرق البلاد.

وأشار المقال إلى أنه تم تسجيل 972 جريمة ذات طابع إرهابي خلال النصف الأول من العام الحالي.


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