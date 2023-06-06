روسيا: المخابرات الأوكرانية خططت لتنفيذ هجوم إرهابي بقنبلة قذرة

قال مكتب الأمن الفيدرالي الروسي إن المخابرات العسكرية الأوكرانية خططت لتنفيذ هجوم إرهابي في روسيا باستخدام "قنبلة قذرة" تحتوي على مواد مشعة، وجعل المنطقة غير صالحة للسكن.

وبحسب التقرير، تلقى جهاز الأمن الفيدرالي معلومات إضافية حول تورط الاستخبارات الأوكرانية في التخطيط والإعداد لأعمال الإرهاب الدولي.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الأمن الفيدرالي: "خلال التحقيق في عملية التخريب المخطط لها في مايو/أيار 2023، التي تتضمن تفجير طائرة ذات مدى بعيد في مطار سيفيرني بمقاطعة إيفانوفو، تم اكتشاف خطط مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية لتنفيذ عمل إرهابي في روسيا باستخدام ما يعرف بـ "القنبلة القذرة"."

ويجدر الإشارة إلى أنه تم وضع خطة خاصة لنقل وزرع ما يسمى "القنابل القذرة" المزودة بأجهزة تأخير لتفجير المنطقة وجعلها غير صالحة للسكن.

