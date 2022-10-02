روسيا: انسحابنا من ليمان "تكتيكي".. ومقاتلاتنا تقصف القوات الأوكرانية

أكدت القوات الروسية، أن انسحابها من "ليمان" في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، وإعادة تمركزها في لوغانسك "تكتيكي"، بينما تواصل المقاتلات الجوية الروسية قصف القوات الأوكرانية ومواقعها في "ليمان".

من جانبه أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن مدينة ليمان أصبحت خالية تماما من الجنود الروس.

وأضاف أن روسيا تؤكد أن انسحابها من ليمان تكتيكي ويهدف لإعادة تمركز القوات، وسط أنباء عن تغييرات في القيادة العسكرية الروسية في الشرق الأوكراني.

بدورها اعتبرت وزارة الدفاع البريطانية، أن انسحاب القوات الروسية من "ليمان"، يمثل نكسة سياسية ل"موسكو"، كون المنطقة التي تقع في "دونيتسك" استراتيجية، وتشرف على تقاطع طرق رئيسي فوق نهر سيفرسكي دونيتس.

وقالت "الدفاع" البريطانية، في بيان، إن الانسحاب الروسي، أدى إلى موجة انتقادات علنية للقيادة العسكرية الروسية.

وأضافت الوزارة في البيان الذي نشرته على تويتر: "في 1 أكتوبر 2022، انسحبت القوات الروسية في مدينة ليمان في دونيتسك في مواجهة التقدم الأوكراني".

ورجح البيان أن تؤدي المزيد من الخسائر في الأراضي إلى تصاعد هذا النقد العلني وزيادة الضغط على كبار القادة.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية القول، إن القوات الروسية تواصل التركيز على محاولات السيطرة على منطقة دونيتسك بأكملها والاحتفاظ بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها، وكذلك تعطيل تحركات قوات الدفاع الأوكرانية في اتجاهات معينة.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، من جهته، رحّب بسيطرة أوكرانيا على معقل ليمان الرئيسي من روسيا في شرق أوكرانيا، وقال إنه نجاح مشجع في ساحة المعركة من شأنه أن يخلق معضلات جديدة للجيش الروسي.

وأضاف: "ليمان تقع عبر خطوط الإمداد التي تستخدمها روسيا لإمداد قوّاتها في الجنوب والغرب بالعتاد، ومن دون هذا الممر ستواجه روسيا معضلة كبيرة للتقدم".

يأتي ذلك فيما قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، خلال زيارة غير معلنة لمدينة أوديسا الأوكرانية، السبت، إن ألمانيا ستسلم أول نظام من بين أربعة أنظمة دفاع جوي متطورة من طراز "أي أر إي إس-تي" إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة للمساعدة في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة.

ومع انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المدينة الساحلية، أجرت لامبرخت محادثات مع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في مخبأ تحت الأرض. وكانت لامبرخت قد مددت زيارة لمولدوفا المجاورة لحضور الاجتماع.

وقالت لامبرخت لقناة "إيه أر دي" التلفزيونية: "في غضون أيام قليلة سنقدم نظام الدفاع الجوي أي أر إي إس-تي الحديث للغاية. إنه مهم للغاية للتصدي للطائرات المسيرة بشكل خاص".

وشهدت أوكرانيا عددا أكبر من الهجمات بطائرات مسيرة من طراز كاميكازي الإيرانية الصنع في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى سقوط قتلى وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

وتواجه ألمانيا دعوات لزيادة دعمها لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال إرسال أسلحة هجومية مثل الدبابات الحديثة التي تقول كييف إنها تحتاجها لمهاجمة القوات الروسية.

وقاومت برلين حتى الآن مثل هذه الدعوات بحجة أن مثل هذه التحركات من شأنها تصعيد الموقف، مشيرة إلى أنه لم ترسل أي دولة أخرى حتى الآن دبابات أكثر حداثة من المخزونات السوفييتية القديمة التي أرسلتها دول حلف وارسو السابقة.