روسيا بإمكانها جذب 10 مليارات دولار بالصكوك الإسلامية

رجح الخبير الاقتصادي كيريل مولودكو، أن تجذب روسيا خلال العام القادم ما يصل إلى 10 مليارات دولار بإصدار السندات الإسلامية "الصكوك"، واستثمار هذه الأموال في قطاعي الزراعة والنقل.

وقال مولودكو على هامش القمة الاقتصادية "روسيا والعالم الإسلامي" المنعقدة في مدينة قازان: "روسيا برأي بمقدورها جذب أموال بنحو 10 مليارات دولار من إصدار سندات لأجل 3 سنوات في بورصات دول إسلامية".

وأشار إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي لوحده ليس له معنى إن لم يكن مصحوبا باستثمارات في القطاع اللوجستي مثل مشروع تطوير ممر النقل شمال – جنوب للخطوط البحرية والبرية والسكك الحديدية ويمر عبر بحر قزوين ويصل روسيا بالهند.

وأضاف، أن على روسيا تطوير ممرات نقل جديدة مثل ممر عبر بحر قزوين من أجل زيادة صادراتها إلى الدول الإسلامية، ولزيادة تدفق البضائع إلى دول الخليج وإيران، أكد مولودكو أهمية ممر نقل على طول نهر الفولغا إلى مدينة أستراخان المطلة على بحر القزوين.

وانطلقت في عاصمة جمهورية تتارستان الروسية الأربعاء أعمال القمة الاقتصادية الدولية الحادية عشرة "روسيا والعالم الإسلامي" بمشاركة كبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية ومديري الشركات الروسية والأجنبية.

وتتضمن أعمال القمة التي ستستمر حتى الجمعة، 50 جلسة حوار ومعرض "إكسبو حلال روسيا" لمنتجات الحلال، فيما من المتوقع أن تجذب القمة هذا العام أكثر من 3 آلاف مشارك من 50 دولة.

(تاس)