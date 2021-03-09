روسيا تأمل ألا يشتد كورونا على الأسد وزوجته أسماء

أعلنت الرئاسة السورية الاثنين، إصابة الرئيس بشار الأسد (55 عاما) وزوجته أسماء (45 عاما) بفيروس كورونا المستجد.

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تأمل ألا يشتد مرض ”كوفيد-19“ على الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء.

وكانت أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية الاثنين، إصابة الرئيس بشار الأسد (55 عاما) وزوجته أسماء (45 عاما) بفيروس كورونا المستجد.

وأوردت الرئاسة أن الأسد (55 عاما) وزوجته (45 عاما) خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس "بعد شعورهما بأعراض خفيفة"، وتبيّنت إصابتهما "علما أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة".

وقالت إنهما "سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو 3 أسابيع".

وبدأت دمشق نهاية الشهر الماضي تلقيح الطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية بمواجهة الوباء بعد تلقيها 5 آلاف جرعة هبةً من "دولة صديقة"، وفق ما أعلن وزير الصحة حسن الغباش.

ووقعت الحكومة السورية في يناير/كانون الثاني الماضي اتفاقا للانضمام لمبادرة "كوفاكس" (COVAX) عبر منظمة الصحة العالمية. كذلك، أعلنت السفارة السورية في موسكو الشهر الماضي أن سوريا أجازت استخدام لقاح "سبوتنيك في" (Sputnik V) الروسي على أراضيها. ولم تعلن أي جهة موعد وصول اللقاحات إلى دمشق بعد.

وتسعى منصة كوفاكس لتأمين اللقاحات لما لا يقل عن 20% من السوريين حتى نهاية العام الحالي.

