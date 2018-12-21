روسيا تؤكد: إسماعيل هنية في موسكو مطلع العام

هنية سيقوم بجولة خارحية قريبا تشمل روسيا

أكدت روسيا الجمعة أنها ستستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في موسكو، وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي.



وقال بوغدانوف إن هنية "سيزور موسكو على الأرجح في بداية العام المقبل"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن موسكو "مستعدة أيضا لتنظيم اجتماع بين حركتي حماس وفتح في إطار جهود المصالحة.

وأضاف المسؤول الروسي: "يجري الآن الاتفاق على موعد مناسب للطرفين، لتشكيل وفد برئاسة قائد حركة حماس، إسماعيل هنية، وعلى هنية الآن أن يحدد أعضاء وفده.. لقد أعربنا عن بعض رغباتنا في هذا الموضوع، ونحن ننتظر".

ويأتي إعلان المسؤول الروسي تأكيدا لما نشرته "عربي21" في وقت سابق نقلا عن مصادر قيادي في حماس، قال إن هنية سيقوم قريبا بجولة خارجية تشمل عدة دول في مقدمتها روسيا.