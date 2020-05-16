روسيا تبدأ تصنيع مقاتلات سو 35 المتطورة لمصر

ذكرت وكالة "تاس"، السبت، أن روسيا بدأت بإنتاج أحدث جيل من مقاتلات "سو 35" لمصر، بموجب عقد موقع مع القاهرة.

ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر دبلوماسي عسكري، أن روسيا بدأت بإنتاج أحدث جيل من مقاتلات "سو 35" لمصر، بموجب عقد موقع مع القاهرة.

وأضاف المصدر: "في مصنع غاغارين كومسومولسك أون أمور، بدأ إنتاج (سو 35)، المقرر تسليمها إلى القوات الجوية المصرية بموجب عقد مبرم في 2018".

وأشار المصدر إلى أن "توقيت تسليم الدفعة الأولى من الطائرات إلى الجانب المصري، لسبب متعلق بالقيود الخاصة التي تفرضها جائحة كورونا، لم يتحدد بعد".