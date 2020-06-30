روسيا تتهم أمريكا بتدمير معاهدة حظر التجارب النووية

اتهمت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، باتخاذ موقف “مدمر” تجاه معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وبالاستعداد لاحتمال استئناف التجارب النووية.

وقالت موسكو التي صدقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية قبل 20 عاما إن نظام حظر الانتشار النووي والحد من التسلح يواجه تحديات خطيرة، وحثت واشنطن على إعادة النظر في موقفها.

وأوضحت أن الوضع المتعلق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية “يتدهور بشكل خطير”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “تطالب روسيا … قبل كل شيء الولايات المتحدة بإعادة النظر في موقفها” و ‘إعطاء الضوء الأخضر ‘ لتحويل هذا الاتفاق الأكثر أهمية من وجهة نظر الأمن العالمي إلى أداة قانونية دولية تعمل بكامل طاقتها”.

ونفت الولايات المتحدة الاتهامات الروسية في الماضي بأنها تنوي الانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بذريعة أن موسكو تنتهكها أولاً.

ووقعت واشنطن، التي انسحبت رسميا من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التاريخية في أغسطس/ آب 2019، على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لكنها لم تصدق عليها إلى جانب سبع دول أخرى.

وتمتثل واشنطن لحظر المعاهدة للانفجارات النووية من خلال الالتزام بوقف اختياري من جانب واحد للتجارب، والذي قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيستمر.